Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-15T18:24:38+03:00

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Печально, но в последние годы кражи на почтамтах стали явлением регулярным. Причем крадут не клиенты и не грабители в масках, чаще деньги похищают свои же сотрудники. Зарплаты на почте маленькие, и нет-нет, да и попадается работник, который решается «компенсировать» эти «копейки» выручкой из кассы. Так, на днях на кражах поймали начальниц сразу двух отделений - и обоих в Новоаннинском районе.

Недостачи на этих отделениях вскрылись в ходе проверки. Руководство почтамта обратилось в полицию - с просьбой помочь в поимке воришек. В одном из отделений подозрение сразу пало на начальницу. И подтвердилось, что 52-летняя женщина действительно в течение года - с марта 2017 по май 2018 - брала деньги в кассе. Брала понемногу: то не положит в кассу платеж за посылку, то присвоит деньги, уплаченные клиентом за коммунальные услуги, то похитит наложенный платеж… Так, сумма недостачи набежала до 70 тысяч рублей.

А ее 21-летняя коллега - начальница отделения почти в соседнем селе - решила сразу брать по-крупному, и в феврале 2019-го украла сразу 350 тысяч рубле й из кассы.

- Следователи завели на волгоградок уголовные дела по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновной, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Свою вину женщины признали. Дело с обвинительным заключением передано в суд, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А руководство Новоаннинского почтамта направило в Главк благодарственное письмо за раскрытие и расследование хищений.

ИСТОЧНИК KP.RU