Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
До единого дня выборов еще больше месяца, а в Волгоградской области уже начались рокировки в высших эшелонах власти. Сегодня, 15 июля, ушел со своего поста мэр Ленинского городского поселения Олег Некрасов. Уволился сам - по собственному желанию.
- Сегодня на заседании думы депутаты поселения приняли отставку Некрасова, - подтвердили «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. - Временно исполняющим обязанности главы Ленинска назначен Андрей Репкин, который до настоящего момента являлся первым заместителем Некрасова.
Кроме того, освобождается и должность главы Ленинского района Волгоградской области, так как Некрасов совмещал эти две должности. Завтра, 16 июля, его отставку будут рассматривать уже депутаты районной думы.
Напомним, в последнее время к Олегу Некрасову было много замечаний у вышестоящего руководства.
ИСТОЧНИК KP.RU