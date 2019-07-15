2019-07-15T17:54:53+03:00
Общество

Глава города Ленинск Волгоградской области уволился

Городская дума приняла его отставку по собственному желанию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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До единого дня выборов еще больше месяца, а в Волгоградской области уже начались рокировки в высших эшелонах власти. Сегодня, 15 июля, ушел со своего поста мэр Ленинского городского поселения Олег Некрасов. Уволился сам - по собственному желанию.

- Сегодня на заседании думы депутаты поселения приняли отставку Некрасова, - подтвердили «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. - Временно исполняющим обязанности главы Ленинска назначен Андрей Репкин, который до настоящего момента являлся первым заместителем Некрасова.

Кроме того, освобождается и должность главы Ленинского района Волгоградской области, так как Некрасов совмещал эти две должности. Завтра, 16 июля, его отставку будут рассматривать уже депутаты районной думы.

Напомним, в последнее время к Олегу Некрасову было много замечаний у вышестоящего руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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