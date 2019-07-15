2019-07-15T17:23:22+03:00
Общество

В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход

17 июля отмечают день Святых Царственных Страстотерпцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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17 июля в России отмечают день памяти Страстотерпцев - Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Православные Волгограда по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в этот день пройдут крестным ходом по городу. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской епархии.

Крестный ход пройдет от храма Урюпинской иконы Пресвятой Богородицы и до храма Пророка Иоанна Предтечи.

Перед крестным ходом состоится молебен, который начнется в 9.45 в храме Урюпинской иконы. А сам крестный ход начнется в 10.00.

Напомним, последний российский император Николай II и его семья были канонизированы Русской Церковью в лике святых страстотерпцев в 2000-м году. Их канонизация на Западе - в Русской Православной Церкви Заграницей - произошла еще раньше, в 1981 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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