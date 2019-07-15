Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вновь сбежала из Волгограда. Правда, на этот раз не в Монако, где у нее имеется свое жилье, а в Великобританию.
Улетала она туда в отпуск, а теперь оказалось, что еще и учиться. Да, спортсменка решила совместить приятное с полезным - и пока глава семейства с двумя детьми - пятилетней дочкой Евой и годовалым Добрыней плескаются в море, Елена штудирует английские учебники и сидит на уроках.
Немногим ранее легкоатлетка призналась, что планирует «подтянуть» свой английский язык до международного уровня, который ей необходим для работы в международном олимпийском комитете.
«Первый раз испытываю волнение от чувства неизвестности», - призналась Елена накануне поездки в Кембридж.
Однако, уже спустя сутки спортсменка охотно выкладывала фотографии с достопримечательностями Кембриджа, и, даже похвасталась новой школой, где не только прекрасно учат, но еще и вкусно кормят в перерывах.
ИСТОЧНИК KP.RU