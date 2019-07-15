2019-07-15T16:47:27+03:00
Общество

Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж

В Великобритании спортсменка будет учить английский язык
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Спортсменка хвастается фотографиями с Великобритании. Фото с личной странички Елены Исинбаевой.Спортсменка хвастается фотографиями с Великобритании. Фото с личной странички Елены Исинбаевой.
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вновь сбежала из Волгограда. Правда, на этот раз не в Монако, где у нее имеется свое жилье, а в Великобританию.

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Елена Исинбаева вынырнула с моря и сразу окунулась с головой в учебу
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Улетала она туда в отпуск, а теперь оказалось, что еще и учиться. Да, спортсменка решила совместить приятное с полезным - и пока глава семейства с двумя детьми - пятилетней дочкой Евой и годовалым Добрыней плескаются в море, Елена штудирует английские учебники и сидит на уроках.

Немногим ранее легкоатлетка призналась, что планирует «подтянуть» свой английский язык до международного уровня, который ей необходим для работы в международном олимпийском комитете.

«Первый раз испытываю волнение от чувства неизвестности», - призналась Елена накануне поездки в Кембридж.

Однако, уже спустя сутки спортсменка охотно выкладывала фотографии с достопримечательностями Кембриджа, и, даже похвасталась новой школой, где не только прекрасно учат, но еще и вкусно кормят в перерывах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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