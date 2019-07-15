2019-07-15T16:18:26+03:00
Происшествия

В Астрахани кассир банка списала со счетов пенсионеров более трех миллионов рублей

По факту преступления проводится проверка
Екатерина МАЛИНИНА
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Дама списывала со "старых" счетов деньги.Дама списывала со "старых" счетов деньги.
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Это только на картинках банков сотрудники счастливо улыбаются. Работа у операторов и кассиров тяжелая. Многие уходят с рабочего места и в 10 часов вечера и в час ночи. Платят же за это как за стандартные 8 часов. Кто-то сбегает с непосильной службы, кто-то привыкает, а кто-то решает получить деньги за сверхурочные. Правда, незаконным способом. В Астрахани проверяют деятельность 33-летнего ведущего специалиста крупного банка. Женщину подозревают в хищении денег со счетов пенсионеров.

Дама действовала по простой и почти надежной схеме.

- Она обналичивала деньги со счетов, которые давно не используются. В основном держатели их пенсионеры. Астраханка надеялась, что владельцы не увидят недостачу, - рассказали «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

Поначалу так и было. Но затем в банк стали жаловаться вкладчики. Внутренне расследование показало, что деньги уводила ведущий специалист. Сейчас есть доказательства по шести случаям. Общая сумму ущерба – более трех миллионов рублей. Например, со счета 72-летней пенсионерки астраханка сняла 120 тысяч рублей. Она не проверяла состояние счета более трех лет и поздно хватилась пропажи.

Материалы внутреннего расследования банка передадут в СУ СК по Астраханской области, которое и будет этим заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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