У фермера забрали землю за долги по налогам

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-15T15:54:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Налоги в нашей стране хоть и не самые высокие в мире. Но зато их много. Вот и стараются бизнесмены малой и средней руки всяческими путями избежать государственных сборов. Фермер из Урюпинского района нашел как ему казалось идеальный способ уйти от налогов. Он включил в декларацию в 2015 году ложные данные о покупке сельхозпродукции у ряда фирм. Хотя на самом деле ни копейки на это не тратил.

- Все сделки были только на бумаге. Таким образом мужчина лишил государства 11 миллионов рублей, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, но потом прекратили в связи с истечением срока давности. А вот ущерб он был обязан возместить. И этого добровольно не сделал. Поэтому и в Урюпинский суд поступило заявление о взыскании с фермера долга по налогам. Денег на счетах у волгоградца не было. Поэтому у него изъяли шесть участков в нескольких районах области на сумму 5,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU