2019-07-15T15:03:31+03:00
Происшествия

Волгоградец выпал из окна пятого этажа, когда курил на подоконнике

Мужчина погиб на месте
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина погиб еще до приезда "скорой".Мужчина погиб еще до приезда "скорой".Фото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло в Кировском районе Волгограда 14 июля в доме по улице 64-Армии 38. 54-летний мужчины, житель одной из квартир на 5 этаже, был заядлым курильщиков и часто дымил у окна. Соседи возмущались, но исправить волгоградца не могли. Лишь в сердцах кидали: «Помрешь от рака». «Убила» курильщика все-таки сигарета. Но умер он не от болезни. Вечером мужчина присел на подоконник и затянулся. Но устроился неудобно. Когда же стал искать более комфортную позу, не удержался и выпал из открытого окна. Свидетелями ЧП стали прохожие, они и вызвали «скорую» и полицию.

Волгоградец умер еще до приезда экстренных служб.

Сейчас проводится проверка гибели мужчины. Следователи выясняют упал ли мужчина по неосторожности или кто-то внутри квартиры его подтолкнул. Был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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