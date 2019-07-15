Волгоградец выпал из окна пятого этажа, когда курил на подоконнике
ЧП произошло в Кировском районе Волгограда 14 июля в доме по улице 64-Армии 38. 54-летний мужчины, житель одной из квартир на 5 этаже, был заядлым курильщиков и часто дымил у окна. Соседи возмущались, но исправить волгоградца не могли. Лишь в сердцах кидали: «Помрешь от рака». «Убила» курильщика все-таки сигарета. Но умер он не от болезни. Вечером мужчина присел на подоконник и затянулся. Но устроился неудобно. Когда же стал искать более комфортную позу, не удержался и выпал из открытого окна. Свидетелями ЧП стали прохожие, они и вызвали «скорую» и полицию.
Волгоградец умер еще до приезда экстренных служб.
Сейчас проводится проверка гибели мужчины. Следователи выясняют упал ли мужчина по неосторожности или кто-то внутри квартиры его подтолкнул. Был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU