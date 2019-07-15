2019-07-15T13:01:08+03:00
Происшествия

Доотмечались: в Астрахани на День рыбака мужчина свалился с лодки и утонул

Следственный комитет проводит проверку
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчины сели в лодку сильно навеселе.Мужчины сели в лодку сильно навеселе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В это воскресенье чуть ли не каждый первый астраханец отмечал День рыбака. Кто-то бесплатной ухой, которую раздавали всем нуждающимся, кто-то собственными запасами алкоголя. Шестеро рыбаков решили отправиться в вояж на лодке "Бударка" на реку Кизань возле села Лебяжье. Перед этим приняли на грудь горячительного. Мужчины как дети радовались встречному ветру, совершали «полицейский разворот» на воде и травили байки из жизни.

Во время очередного маневра один из рыбаков не удержался. Он упал в воду. Хотя в лодке было пять здоровых мужчин, никто не бросился его спасать – решили, что должен выплыть сам. Но сказалось количество выпитого и шок от падения. Астраханец почти сразу пошел ко дну. Спохватившиеся коллеги по рыбному делу не смогли его вытянуть.

В результате ЧП мужчина погиб. Сейчас следователи СУ СК по Астраханской области проводят по данному факту проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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