В Волгограде пьяный врач на «Ауди Q3» протаранила две машины и сбежала

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-15T12:36:40+03:00

Сам медик отрицает, что пила перед тем, как сесть за руль.

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На год лишилась прав врач одной из волгоградских больниц. Женщина устроила сразу две аварии в центре города.

На машине характерные вмятины от ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

13 июля 43-летняя женщина возвращалась после вечера в одном из популярных кафе. Дама села в свою «Ауди Q3» и помчалась по улицах города. Правда, на пересечении улиц Комсомольской и Чуйкова дама выехала на встречную полосу. Она умудрилась столкнуться с двумя машинами «Тойотой» и «Киа». Но вместо того, чтобы остановиться и уточнить, не пострадал ли кто, волгоградка сильнее нажала на газ. Видимо, надеялась, что не найдут. Но нашли. В центре города расположены сотни камер, так что отследить машину и найти ее владельца не составило труда.

Иномарку она припарковала возле дома. Сама была у себя в квартире. Врач покаялась, что действительно устроила две аварии. Но это из-за неопытности. Правда, от медосвидетельствования она отказалась, сославшись на то, что выпила уже после того, как приехала домой. Пыталась снять стресс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720229" frameborder="0"></iframe> Пьяный врач на "Ауди" протаранила две машины и сбежала.

За оставление места ДТП ее уже лишили прав на один год. Также ей грозит до 2,5 года лишения водительского удостоверения за выезд на встречку и за вождение в пьяном виде. Правда, это предстоит еще доказать суду.

ИСТОЧНИК KP.RU