2019-07-15T12:01:24+03:00
Происшествия

В Астрахани волонтера будут судить за заведомо ложный донос

Она оклеветала своего мужа
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Заявление от 42-летней жительницы села Началово пришло в полицию в августе прошлого года. Женщина сообщила, что ее избил гражданский муж и сломал ей правую ногу молотком. В качестве доказательства дама прикрепила справку из больницы о поломанной конечности.

Следователи допросили ее приятеля, но тот категорически свою вину отрицал. Мол, жену не трогал. Да, поссорились, но обижать не обижал.

После опроса соседей, а также медиков, которые обрабатывали рану, стало ясно, что дама лжет. Ссора действительно была. После бутылочки вина астраханка обиделась на мужа и отправилась во двор. Но так как была уже совсем не трезва, упала и сломала ногу. Чтобы отомстить своему мужчине, решила оклеветать. В итоге сама попала под статью.

Кстати, дама хоть и волонтер – помогает бездомным животным, но уже давно на не очень хорошем счету у полиции. Ее судили и за наркотики и за оскорбление полицейского и даже за тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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