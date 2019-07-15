2019-07-15T11:32:23+03:00
Общество

Данные лаборатории «Комдорстрой»: волгоградские дороги строят качественно

97 процентов образцов с магистралей соответствует ГОСТу
Екатерина МАЛИНИНА
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Некачественные участки подрядчик обязан делать за свой счет. Фото: Анна ХейчиеваНекачественные участки подрядчик обязан делать за свой счет. Фото: Анна Хейчиева
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Массовый ремонт дорог идет в Волгоградской области уже четвертый год. Самый пик пришелся на 2017-2018, когда город готовился к чемпионату мира по футболу. Правда, некоторые магистрали уже требуют частичного ремонта. Жара и не всегда добросовестный подрядчик сказываются на качестве дорог. Чтобы избежать ям на новеньком асфальте лаборатория МУ «Комдорстрой» по каждому объекту проводит свой анализ. С начала года специалисты проверили уже более 200 образцов. Вырубку делают на 5-6 тысяч квадратных метров покрытия. На данный момент проверили асфальтобетон по 11 объектам. И в 97 процентах случаев они соответсвуют ГОСТу.

Данные по некачественным участкам дорог направляются в подрядную организацию. Она должна за свой счет поменять покрытие. Кроме того, у большинства подрядчиков есть своя лаборатория, которая также изучает качество возводимых дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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