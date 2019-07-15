Сэкономили: в Волжском дополнительно отремонтируют еще две улицы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-15T10:58:36+03:00

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Активно ремонтируют дороги не только в Волгограде. Волжский в этом году также попал попал под нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники трудятся сразу на нескольких улицах города. Но самый главный и тяжелый объект – мостовой комплекс Волжской ГЭС. Во время работ специалисты выявили ряд скрытых дефектов, которые потребуют и дополнительных работ и дополнительных средств. И их выделят. Дело в том, что во время закупок чиновники смогли сэкономить 61, 4 миллиона рублей. Деньги хоть и не великие, но на них сумеют привести в порядок еще две улицы: участок проспекта Ленина возле площади Свердлова и улицу Ленинскую в границах улиц Северная и Кошевого. Также добавят средства и на дорогу через ГЭС.

Сумма выделенных на дороги города средств не поменялась – все те же 660 миллионов. А вот протяженность увеличилась до 17,3 километра, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Кстати, экономят на тендерах не только в Волжском, но и в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU