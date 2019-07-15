Астаханец поверил в выигрыш в соцсетях и лишился денег

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-15T10:35:08+03:00

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Сделай репост – получил приз. Подобных конкурсов в соцсетях тысячи и тысячи. И многие действительно получают билеты в кино или набор салфеток. 23-летний астраханец также оказался в числе победителей дорогой аудиосистемы – о ней он мечтал не один год. Вот только получить ее казалось немного сложнее, чем он рассчитывал. Организаторы, поздравив его с победой, сообщили, что доставка и оформление будет стоит денег. Они в приз не входят, поэтому придется немного раскошелиться. Они попросили перевести пять тысяч рублей за то, что подарок привезут в Астрахань. Парень был очень рад заветному призу, поэтому без сомнений перечислил деньги на указанный счет. Правда, ни через день, ни через две недели аудиосистему он так и не получил.

Организаторы перестали выходить на связь, и тогда астраханец догадался, что его обманули.

- По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сейчас следователи выясняют данные владельца счета, куда «победитель» кинул деньги, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани Жанна Туркебаева.

ИСТОЧНИК KP.RU