В Волгограде полиция задержала грабителя, напавшего на кассира с ножом

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-15T11:04:06+03:00

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Меньше недели потребовалось полицейским, чтобы задержать грабителя, напавшего на магазин. ЧП произошло в Дзержинском районе в ночь с 8 на 9 июля. В 2 часа 40 минут в один из сетевых супермаркетов зашел молодой человек в толстовке с капюшоном. Он подошел к кассиру, схватил ее за горло и приставил нож. Женщина стала сопротивляться и денег не отдала. Попытались прийти на помощь и остальные сотрудники магазина. Они смогли нажать тревожную кнопку. И грабитель испугался. Он понял, что если еще помедлит, то окажется в руках полиции. Так что он ретировался.

Камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали преступление. Полицейские выяснили личность нападавшего. им оказался 26-летний местный житель.

До этого он уже был судим за подобные преступления. Волгоградец во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело за «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/719167" frameborder="0"></iframe> Полиция Волгограда ищет грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU