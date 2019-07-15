В Волгограде полиция задержала грабителя, напавшего на кассира с ножом
Меньше недели потребовалось полицейским, чтобы задержать грабителя, напавшего на магазин. ЧП произошло в Дзержинском районе в ночь с 8 на 9 июля. В 2 часа 40 минут в один из сетевых супермаркетов зашел молодой человек в толстовке с капюшоном. Он подошел к кассиру, схватил ее за горло и приставил нож. Женщина стала сопротивляться и денег не отдала. Попытались прийти на помощь и остальные сотрудники магазина. Они смогли нажать тревожную кнопку. И грабитель испугался. Он понял, что если еще помедлит, то окажется в руках полиции. Так что он ретировался.
Камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали преступление. Полицейские выяснили личность нападавшего. им оказался 26-летний местный житель.
До этого он уже был судим за подобные преступления. Волгоградец во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело за «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Полиция Волгограда ищет грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU