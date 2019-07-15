На московской трассе три человека попали в больницу после столкновения со столбом

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-15T09:38:19+03:00

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Авария произошла на московской трассе в воскресенье 15 июля. 49-летний волгоградец за рулем Hyundai Tucson мчался по ровной дороге на территории Городищенского района в сторону Волгограда. Мужчина неожиданно потерял управлением иномаркой и съехал на обочину, а затем в столб. От удара машина получила сильные повреждения, как и столб. Внутри было три пассажира. Все трое пострадали: 79-летний дедушка, 57-летняя женщина и 37-летняя женщина. Их на «скорой» доставили в больницу. У них травмы различной степени тяжести. Им предстоит лечение.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВд по Волгоградской области.

Главное, предстоит выяснить, почему водитель потерял управление над авто. Были ли это его вина, например, значительное превышение скорости, или, возможно, его кто-то подрезал.

ИСТОЧНИК KP.RU