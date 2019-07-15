Волгоградец умер от удара копытом в висок

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-15T09:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Даже маленькие дети в деревне знают, что к лошади подходить сзади опасно. Она хоть и любит ласку и заботу и чаще всего настроена к человеку по доброму, но может лягнуть так, что можно не только травму получить, но погибнуть. В центральную районную больницу города Камышина на выходных привезли на «скорой» мужчину. Доставили его из хутора Калинин. 44-летнего местного жителя лягнула лошадь. Удар в висок был очень сильный. Очевидцы сначала на месте пытались помочь волгоградцу, но поняли, что нужна более серьезная помощь и вызвали неотложку. Медики диагностировали ушиб головного мозга и отек головного мозга. Но вмешательство эскулапов не спасло пострадавшего. Он умер на операционном столе 15 июля.

- Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU