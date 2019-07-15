Волгоградец съехал в реку на авто и утонул

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-15T08:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло на реке Кардаил возле хутора Галушкин в Новоаниноском районе. Все обстоятельства сейчас предстоит выяснить следователям. Пока же известно, что 59-летний местный житель на «Ладе Гранте» отдыхал возле притока Бузулука на местном пляже. Машина съехала в воду вместе с водителем. Время было уже около 9 вечера, начинало темнеть. Помочь мужчине никто не успел. Возможно, мужчина был пьян и не смог адекватно среагировать на ситуацию, возможно, он просто заснул и проснулся только тогда, когда уже ничего сделать было нельзя.

- Сейчас сотрудники полиции принимают все меры, чтобы поднять машину из реки и достать тело, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Проверку проводят и следователи СУ СК по Волгоградской области. По ее результатам они решат, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU