На трассе под Волгоградом загорелся пассажирский автобус
ЧП случилось около шести часов вечера в воскресенье, 14 июля. Прямо перед постом ГАИ на 13-ом километре трассы «Москва-Волгоград» внезапно вспыхнул пассажирский автобус «Волгобас». Ехал он из поселка Кузьмичи в сторону города-героя.
Сначала, еще на ходу, произошло задымление салона, а потом корпус транспорта охватил огонь. Все находящиеся внутри люди смогли вовремя выбраться, а полицейские вызвали сотрудников МЧС. Спасатели прибыли оперативно, а в это время инспекторы перекрыли движение по трассе, чтобы избежать возможных происшествий.
- После тушения движение восстановлено в полном объёме. Пострадавших нет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сейчас на месте работают пожарные эксперт. Они устанавливают причины возгорания. скорее всего, дело в неисправности.
ИСТОЧНИК KP.RU