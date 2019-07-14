На трассе под Волгоградом загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-14T18:31:15+03:00

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ЧП случилось около шести часов вечера в воскресенье, 14 июля. Прямо перед постом ГАИ на 13-ом километре трассы «Москва-Волгоград» внезапно вспыхнул пассажирский автобус «Волгобас». Ехал он из поселка Кузьмичи в сторону города-героя.

Сначала, еще на ходу, произошло задымление салона, а потом корпус транспорта охватил огонь. Все находящиеся внутри люди смогли вовремя выбраться, а полицейские вызвали сотрудников МЧС. Спасатели прибыли оперативно, а в это время инспекторы перекрыли движение по трассе, чтобы избежать возможных происшествий.

- После тушения движение восстановлено в полном объёме. Пострадавших нет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас на месте работают пожарные эксперт. Они устанавливают причины возгорания. скорее всего, дело в неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU