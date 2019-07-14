В Урюпинске маленькая девочка выпила средство для чистки труб

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-14T16:03:09+03:00

Ребенок, которому нет и двух лет, находится в тяжелом состоянии

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Накануне, 13 июля, в Центральную районную больницу города Урюпинска Волгоградской области госпитализировали ребенка. Врачи диагностировали «химический ожег глотки» и острое отравление неизвестным веществом. Так как девочке нет и двух лет, выпить химию малышка могла только дома, пока родители отвлеклись.

Правоохранительные органы организовали проверку и провели разговор с семьей ребенка. Оказалось, что девочка на какое-то время осталась одна и глотнула средство для мытья труб. По этому факту проводится процессуальная проверка.

А самой больнице, куда была доставлена девочка, ситуацию не комментируют. Лишь известно, что она находится в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются врачи. Взрослым стоит помнить: детей нельзя оставлять одних без присмотра. Это может стоить им здоровья и даже жизни. Химические средства лучше хранить в недоступном месте, а на окна (в доме любой этажности) важно установить специальные замки.

ИСТОЧНИК KP.RU