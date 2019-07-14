2019-07-14T16:03:09+03:00
Происшествия

В Урюпинске маленькая девочка выпила средство для чистки труб

Ребенок, которому нет и двух лет, находится в тяжелом состоянии
Юлия Данильченко
Поделиться:
Девочка в больнице.Девочка в больнице.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Накануне, 13 июля, в Центральную районную больницу города Урюпинска Волгоградской области госпитализировали ребенка. Врачи диагностировали «химический ожег глотки» и острое отравление неизвестным веществом. Так как девочке нет и двух лет, выпить химию малышка могла только дома, пока родители отвлеклись.

Правоохранительные органы организовали проверку и провели разговор с семьей ребенка. Оказалось, что девочка на какое-то время осталась одна и глотнула средство для мытья труб. По этому факту проводится процессуальная проверка.

А самой больнице, куда была доставлена девочка, ситуацию не комментируют. Лишь известно, что она находится в тяжелом состоянии и за ее жизнь борются врачи. Взрослым стоит помнить: детей нельзя оставлять одних без присмотра. Это может стоить им здоровья и даже жизни. Химические средства лучше хранить в недоступном месте, а на окна (в доме любой этажности) важно установить специальные замки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Волгоградом загорелся пассажирский автобус
В столкновении двух легковушек пострадал пятилетний мальчик
Замначальника уголовного розыска из Астрахани попался на взятке
В центре Волгограда из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек
Под Волгоградом фура столкнулась с грузовиком: «Газель» сгорела
На подготовку к отопительному сезону в Волгоградской области потратят 2,5 млрд
Расстреляли: московские ветеринары спасают щенка из Волгограда
Выпавшую из окна судью похоронят в Волгограде 15 июля
Губернатор провел совещание по устранению последствий непогоды прямо на «Волгоград Арене»
В горящем доме пострадал житель Волгограда
13 жителей Волгоградской области отравились грибами
На юге Волгограда в ДТП пострадала 6-летняя девочка
Волгоградцы снова отдали мошенникам сбережения с банковских карт
Обворовывали багаж пассажиров: задержали нескольких сотрудников волгоградского аэропорта
В Астрахани экономист транспортной компании обогатилась на детских путевках
На следующей неделе в нескольких районах Волгограда отключат горячую воду
Уехали в Швецию: волгоградские волонтеры пристроили четырех бездомных собак за границу
В Ворошиловском районе Волгограда заменили дырявый водовод
В Волгограде инженера «Красного Октября» избили неизвестные в масках
Под Астраханью нетрезвый водитель убил в аварии друга
Не заметила язву: суд наказал врача, по вине которого умер пожилой волгоградец
Ради футбола электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане
В Волгограде на Мамаевом кургане нашли авиабомбу
В Астраханской области на пожаре погибли два брата и друг
В Волгограде завели уголовное дело за вылитые на почву химикаты