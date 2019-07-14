2019-07-14T14:07:30+03:00
Происшествия

В столкновении двух легковушек пострадал пятилетний мальчик

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами
Юлия Данильченко
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Пятилетний мальчик попал в одну из больниц Волгограда в субботу, 14 июля. Он стал единственной жертвой аварии, которая произошла около двух часов дня в Ворошиловском районе города-героя.

Сотрудники полиции установили обстоятельства случившегося. В тот день 59-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады Ларгус», двигался по улице Нежданова. Напротив дома № 14 он по невнимательности зацепил другую «Ладу», которая ехала в попутном направлении. Именно там и находился ребенок. Он получил серьезные травмы. Прибывшие на место врачи приняли решение госпитализировать малыша, чтобы оказать ему всю необходимую помощь.

- В результате ДТП 5 - летний пассажир «Лада Х-рей» доставлен в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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