2019-07-14T12:27:33+03:00
Происшествия

Замначальника уголовного розыска из Астрахани попался на взятке

Он потерял работу и попал под статью из-за 50 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жажда наживы сыграла злую шутку с заместителем начальника отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД из Астрахани: из-за 50 тысяч рублей он и сам стал фигурантом уголовного дела. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Мошенничество».

Преступление произошло 9 июля 2019 года.

- По версии следствия, к заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП №3 УМВД России по городу Астрахани обратился местный житель с заявлением о похищении блока сплит-системы, при этом указав, что подозревает в указанном преступлении ранее ему знакомого местного жителя, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Проверка не проводилась, но замначальника решил шантажировать якобы подозреваемого деньгами: он потребовал заплатить за решение вопроса. Сейчас следователи собирают доказательства вины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Волгограда из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек
Под Волгоградом фура столкнулась с грузовиком: «Газель» сгорела
На подготовку к отопительному сезону в Волгоградской области потратят 2,5 млрд
Московские ветеринары спасают щенка с отстрелянной челюстью из Волгограда
Выпавшую из окна судью похоронят в Волгограде 15 июля
Губернатор провел совещание по устранению последствий непогоды прямо на «Волгоград Арене»
В горящем доме пострадал житель Волгограда
13 жителей Волгоградской области отравились грибами
На юге Волгограда в ДТП пострадала 6-летняя девочка
Волгоградцы снова отдали мошенникам сбережения с банковских карт
Обворовывали багаж пассажиров: задержали нескольких сотрудников волгоградского аэропорта
В Астрахани экономист транспортной компании обогатилась на детских путевках
На следующей неделе в нескольких районах Волгограда отключат горячую воду
Уехали в Швецию: волгоградские волонтеры пристроили четырех бездомных собак за границу
В Ворошиловском районе Волгограда заменили дырявый водовод
В Волгограде инженера «Красного Октября» избили неизвестные в масках
Под Астраханью нетрезвый водитель убил в аварии друга
Не заметила язву: суд наказал врача, по вине которого умер пожилой волгоградец
Ради футбола электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане
В Волгограде на Мамаевом кургане нашли авиабомбу
В Астраханской области на пожаре погибли два брата и друг
В Волгограде завели уголовное дело за вылитые на почву химикаты