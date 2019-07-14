Замначальника уголовного розыска из Астрахани попался на взятке

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-14T12:27:33+03:00

Он потерял работу и попал под статью из-за 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Жажда наживы сыграла злую шутку с заместителем начальника отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД из Астрахани: из-за 50 тысяч рублей он и сам стал фигурантом уголовного дела. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Мошенничество».

Преступление произошло 9 июля 2019 года.

- По версии следствия, к заместителю начальника отдела уголовного розыска ОП №3 УМВД России по городу Астрахани обратился местный житель с заявлением о похищении блока сплит-системы, при этом указав, что подозревает в указанном преступлении ранее ему знакомого местного жителя, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Проверка не проводилась, но замначальника решил шантажировать якобы подозреваемого деньгами: он потребовал заплатить за решение вопроса. Сейчас следователи собирают доказательства вины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU