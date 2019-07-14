2019-07-14T10:45:54+03:00
Происшествия

В центре Волгограда из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

Никто из жильцов не пострадал
Юлия Данильченко
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В минувшую субботу, 13 июля, в Центральном районе Волгограда случился пожар в одном из многоэтажных домов по улице Невской. В общем коридоре девятиэтажки пламя вспыхнуло около шести часов вечера.

Когда жильцы находящихся там квартир учуяли запах дыма, сразу же сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Сотрудники МЧС прибыли на место оперативно и всего за четверть часа сумели забить огонь, который охватил около пяти квадратных метров. Чтобы наверняка избежать жертв, было принято решение эвакуировать людей из подъезда, в котором все происходило.

- Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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