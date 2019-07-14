Под Волгоградом фура столкнулась с грузовиком: «Газель» сгорела

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-14T10:35:25+03:00

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Крупная авария произошла в Камышинском районе Волгоградской области в субботу 13 июля около четырех часов дня. На 471-ом километре федеральной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись «Газель» и фура «Скания». Виновником ДТП стал 45-летний водитель «ГАЗ-3302». Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, именно мужчина выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехал большегруз.

Фуру развернуло и выбросило на обочину, а «Газель» буквально разорвало на две части. А затем произошло неизбежное: грузовик загорелся. Оказалось, в полуприцепе фуры находилось двадцать тонн топлива. Лишь чудом никто не погиб.

- При столкновении произошло возгорание автомашины «ГАЗель». В результате ДТП водитель автомашины «ГАЗ-3302» доставлен в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU