На подготовку к отопительному сезону в Волгоградской области потратят 2,5 млрд
Отопительный сезон обойдется бюджеты Волгоградской области свыше 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги уйдут на проверку огромного количества систем отопления. Так, в 2019 году специалисты подготовили 132 котельные, 766 километров тепловых сетей. Это треть от всей запланированной работы.
Для оперативности и эффективности в каждом районе создали штабы. Именно они отвечают за процесс подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.
- На 31% завершены работы в водопроводно-канализационном хозяйстве: подготовлены 350 водозаборных сооружений, 3,1 тысяча километров водопроводных сетей. Самый высокий процент готовности фиксируется в жилом фонде: 35% или 5127 многоквартирных домов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.
Отметим, что благодаря слаженной работе отопительный сезон стартует в сроки, а количество аварийный ситуаций минимально.
ИСТОЧНИК KP.RU