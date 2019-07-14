2019-07-14T09:27:10+03:00
Общество

На подготовку к отопительному сезону в Волгоградской области потратят 2,5 млрд

Проверка всех систем идет полным ходом: треть работы выполнено
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Отопительный сезон обойдется бюджеты Волгоградской области свыше 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги уйдут на проверку огромного количества систем отопления. Так, в 2019 году специалисты подготовили 132 котельные, 766 километров тепловых сетей. Это треть от всей запланированной работы.

Для оперативности и эффективности в каждом районе создали штабы. Именно они отвечают за процесс подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

- На 31% завершены работы в водопроводно-канализационном хозяйстве: подготовлены 350 водозаборных сооружений, 3,1 тысяча километров водопроводных сетей. Самый высокий процент готовности фиксируется в жилом фонде: 35% или 5127 многоквартирных домов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что благодаря слаженной работе отопительный сезон стартует в сроки, а количество аварийный ситуаций минимально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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