2019-07-14T09:11:39+03:00
Общество

Московские ветеринары спасают щенка с отстрелянной челюстью из Волгограда

Зоозащитники перевезли животное в столицу на операцию
Юлия Данильченко
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Фото: волонтеры группы Наталии Грандовской.Фото: волонтеры группы Наталии Грандовской.
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Искалеченного щенка неравнодушные волгоградцы нашли в Советском районе еще 7 июля. Травмы были явно нанесены человеком: неизвестный открыл стрельбу средь бела дня. Это подтвердили и в клинике «Аверия», куда изначально доставили животное. Из-за огнестрельного ранения несчастный лишился части мордочки, и ветеринары откровенно признались, что за такую операцию в городе-герое никто не возьмется. Проще усыпить. Но так как спасать щенка взялась Наталия Грандовская, известная «тяжёлыми» подопечными, его срочно транспортировали в Москву.

- Всего сделали три операции. Всю купленную донорскую кровь использовали, завтра нужно купить еще. Пока рано судить о перспективах. Многое зависит от ее организма и дальнейшей регенерации тканей, - рассказала КП-Волгоград Наталия.

Помощь очень актуальна. Все подробности в группе «Помощи мини-приюту Наталии Грандовской».

ИСТОЧНИК KP.RU

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