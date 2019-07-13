Губернатор провел совещание по устранению последствий непогоды прямо на «Волгоград Арене»

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-13T20:47:17+03:00

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Устранение последствий непогоды в городах и районах Волгоградской области стало главной темой совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров вечером 13 июля. Оперативный штаб развернули в перерыве матча «Ротора» с «Текстильщиком», прямо в ВИП-ложе стадиона «Волгоград Арена». Из-за ливня дороги Волгограда за два часа превратились в реки, моря и океаны. Пешеходы брели по щиколотку в воде, машины плыли, трамваи встали на Голубинской – залило пути. Летний дождь буквально парализовал город-миллионник. Самыми стойкими оказались футбольные болельщики – на стадион приплыли более 12 тысяч человек. Глава региона поставил задачи перед руководством Волгограда организовать оперативный штаб для координации работы по предотвращению негативных последствий дождя. По данным Волгоградского ЦГМС за два часа выпало 9 мм осадков. В два захода за сутки дождь превысил месячную норму.

- Основные усилия необходимо сосредоточить на дорогах и жилищно-коммунальном хозяйстве, - заявил губернатор и отметил, что уже к утру необходимо минимизировать ущерб от стихии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/720041" frameborder="0"></iframe> Дороги Волгограда превратились в реки. Ливень 13 июля 2019.Екатерина СИМОХИНА

Тем временем в мэрии «КП-Волгоград» сообщили, что все службы работают в экстренном режиме. На дежурстве более 40 работников дорожно-коммунальных служб. Засоры ливневой канализации устраняют оперативно. Смытые дождевыми потоками водоналивные баки расставляют по местам.

Во время матча лил ливень, но наши болельщики не сахарные. Они самые лучшие!Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/719816" frameborder="0"></iframe> В Волгограде затопило рокадную дорогу. Машины ушли под воду.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU