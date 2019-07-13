2019-07-13T16:38:09+03:00
Происшествия

В горящем доме пострадал житель Волгограда

Пожар случился в Дзержинском районе
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось пять пожаров в домах, также горели два автомобиля. В одном из происшествий пострадал житель Дзержинского района города-героя. Это случилось около шести часов вечера 12 июля.

На улице Панкратовой в двухэтажном доме из кирпича внезапно вспыхнула небольшая комната. В ней в этот момент находился человек. Очевидцы пожара сообщили о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На место оперативно выехали спасатели. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы затушить пламя и вытащить волгоградца на улицу. Прибывшие медики оказали всю необходимую помощь. Лишь благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать трагедии.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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