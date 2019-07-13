13 жителей Волгоградской области отравились грибами

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-13T14:59:22+03:00

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С апреля по июнь 2019 года сразу тридцать жителей Волгоградской области попали в больницы с серьезными отравлениями грибами. Из них трое детей до четырнадцати лет. Все эти люди употребили жареные или консервированные грибы, которые сами собрали и приготовили. Хотя Роспотребнадзор не раз предупреждал об опасности и ряде правил, обязательных к соблюдению. Среди них одно святое – нельзя давать такие блюда детям. Отравление этим продуктом протекает намного тяжелее, чем многие другие, а для ребенка и подавно.

- Категорически запрещается осуществлять сбор грибов вблизи дорог, автомагистралей, промышленных предприятий, заводов. Не собирайте грибы, которые Вы не можете идентифицировать, что они съедобные, незнакомые грибы срывать нельзя. Каждый гриб срезайте с целой ножкой. Не срывайте старые, червивые, дряблые грибы, - советуют в областном ведомстве.

Грибы лучше собирать в корзину, так они дольше хранятся, а еще не стоит покупать консервированные на нелегальных рынках. Даже в магазине лучше сто раз посмотреть, ест лит вкладыш с датой, да и вообще внешний вид.

ИСТОЧНИК KP.RU