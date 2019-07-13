На юге Волгограда в ДТП пострадала 6-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-13T11:50:09+03:00

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Шестилетняя девочка попала в одну из больниц Волгограда вечером 12 июля около шести часов вечера. Часом ранее ехала в машине, которую протаранила другая легковушка. Врачи, прибывшие на место аварии, оценили тяжесть полученных малышкой травм и решили госпитализировать ее в медучреждение. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением.

Тем временем сотрудники ГИБДД установили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и составили схему движения участников ДТП.

- По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Октавиа», двигаясь по улице Новопортная со стороны Судостроительной в сторону поселка Нагорный, напротив дома №93 в поселке не справился с управлением и совершил столкновение со встречной автомашиной «Шевроле Каптива», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU