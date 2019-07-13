Волгоградцы снова отдали мошенникам сбережения с банковских карт

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-13T10:49:25+03:00

На этот раз три человека потеряли 150 тысяч рублей

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За последние сутки сразу трое жителей Волгограда и Волжского стали жертвами аферистов. Так, жительница Красноармейского района отдала мошеннику 87 тысяч рублей при продаже дивана. 35-летняя женщина воспользовалась сайтом бесплатных объявлений, оставила свой номер телефона. Через какое-то время раздался звонок: покупатель торопливо попросил данные карты, обещая сию же минуту перечислить деньги. Волгограде это показалось подозрительным, но в погоне за прибылью она все-таки совершила роковую ошибку. Вскоре с ее счета списали крупную сумму.

А 77-летняя волжанка попалась на старую схему: мошенник сообщил о якобы ДТП с участием племянника и выманил 65 тысяч, которые доверчивая старушка отдала курьеру. А вот 25-летний житель Краснооктябрьского района решил воспользоваться сексуальными услугами. Он оплатил 3,5 тысячи, после чего дамочка отключила телефон. По всем инцидентам сотрудниками ГУ МВД по Волгоградской области проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU