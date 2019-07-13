Обворовывали багаж пассажиров: задержали нескольких сотрудников волгоградского аэропорта

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-13T09:53:37+03:00

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Пока неизвестно, как долго сотрудники волгоградского аэропорта воровали личные вещи из багажа авиапассажиров, как неизвестно и точное количество потерпевших от их рук. Это устанавливают силовики. Банду поймали 11 июля 2019 года. Внимание к исчезновению вещей привлекли сами люди, а администрация отреагировала на жалобы и привлекла правоохранительные органы к разбирательству.

Задержали подозреваемых сотрудники Линейного управления на транспорте и Управления ФСБ по Волгоградской области. Сейчас всех допрашивают, просматривают камеры видеонаблюдения, чтобы установить все детали этого возмутительного преступления.

- Мероприятия по защите интересов пассажиров и пресечению противоправных действий в аэропорту носят систематический характер, проводятся и будут проводиться на постоянной основе, поскольку это, как и вопросы транспортной безопасности, является безусловным приоритетом работы предприятия, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU