В Астрахани экономист транспортной компании обогатилась на детских путевках

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-13T09:20:35+03:00

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Полтора года колонии получила жительница Астрахани за «причинение имущественного ущерба» транспортной фирме, в которой она трудилась экономистом. Преступление женщина совершила в 2018 году. Это установили сотрудники ОЭБиПК Астраханского ЛО МВД России на транспорте.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 39-летняя экономист предприятия железнодорожного транспорта изготовила 240 поддельных путевок в ведомственный детский оздоровительный лагерь. По заниженной цене – 10 000 рублей за одну путевку – она реализовала их родителям, которые не состоят в штате данного учреждения, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

Чтобы замести следы, астраханка подделала 240 путевок для детей сотрудников фирмы, при этом фактически никто ими не воспользовался. Однако из зарплат родителей, раз уж такие путевки изготовлены, должны были вычесть определенные суммы. Их мошенница возместила из своего кармана. Всего она заработала полтора миллиона, а ущерб предприятию составил семь миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU