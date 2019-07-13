На следующей неделе в нескольких районах Волгограда отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-13T08:58:48+03:00

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Плановые июльские отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. Сразу в десятках домов в пяти районах города-героя горожанам придется греть воду в тазиках. С 15 по 25 июля не будет воды в многоэтажках Краснооктябрьского района. Без удобств останутся МКД на пятнадцати улицах. В этих же числах на двенадцати улицах проведут ремонтные работы в Советском.

Меньше всех отключение затронет Центральный район – здесь с 17 по 30 июля без горячего водоснабжения придется жить только волгоградцам с улиц Краснознаменская и Ленина. В этот же период работы пройдут в Ворошиловском и Светском районах.

Напомним, в период отключений рабочие «Концессии теплоснабжения» готовят систему к новому отопительному сезону. Они проверяют трубопроводу на прочность и в случае необходимости проводят капитальный ремонт.

Посмотреть полный список улиц можно в материале «Полный график отключений горячей воды в июле 2019 в Волгограде».

ИСТОЧНИК KP.RU