Уехали в Швецию: волгоградские волонтеры пристроили четырех бездомных собак за границу

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-13T08:13:00+03:00

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Чудеса случаются не только с людьми. И история с волгоградскими бездомными собаками, которые уехали жить в Швецию – яркое тому подтверждение. Буквально вчера, 12 июля, четыре подопечных приюта «Помощь Бучу и бездомным животным» оказались в новых семьях. Среди счастливчиков агенты Макс и Бонд, пара «мраморных» щенков.

В другую страну собаки отправились 8 июля. Через четыре дня все они оказались в заботливых руках и уже успели обосноваться.

- Дорога была непростая, долгая, везде наших сопровождали дожди, но все уже закончилось, ребята усталые спят дома! – радуется волонтер фонда Елена Волконская. Своим подопечным зоозащитники посвятили позитивный пост в соцсетях. - Я хочу сказать всем огромное спасибо за помощь, поддержку и доверие. А нашим хвостатым ребятам бесконечного домашнего счастья, они так этого заслужили.

ИСТОЧНИК KP.RU