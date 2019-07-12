2019-07-12T17:11:12+03:00
Недвижимость

В Ворошиловском районе Волгограда заменили дырявый водовод

70 метров трубы проходили под трамвайными путями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На Чигиринской заменили трубу под путями. Фото: КВНа Чигиринской заменили трубу под путями. Фото: КВ
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Теперь жители четырех улиц частного сектора Ворошиловского района Волгограда будут всегда с водой. Старый водопровод здесь настолько износился, что давно превратился в ржавое решето. Отсюда постоянные аварии и отключения. «Концессии водоснабжения» по плану заменили 70 метров труб диаметром 220 миллиметров на улице Чигиринской, а также установили новую задвижку и пожарный гидрант. Работа была непростой, ведь идет обновленный участок под трамвайной линией. Плюс к этому водовод был заложен в гильзу - трубу большего диаметра.

- По этому водоводу вода поступает жителям девяноста частных домов на улице Валдайской, в девятиэтажки и детский сад. Новые пластиковые трубы почти не подвержены коррозии, а срок службы дольше, чем у металлических. Так что жители этого района на несколько лет могут забыть про аварии, - рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании. - А новая задвижка позволит минимизировать сектор отключения, если возникнет такая необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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