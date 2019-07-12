В Волгограде инженера «Красного Октября» избили неизвестные в масках

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-12T16:56:12+03:00

На мужчину напали двое в масках и с арматурой. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Неизвестных в масках напали на инженера металлургического завода «Красный Октябрь» ранним утром 12 июля. Подкараулили в тот момент, когда 41-летний мужчина выходил из дома на работу, прямо неподалеку от калитки, в Краснооктябрьском районе Волгограда. Двое мужчин в спортивных костюмах стали избивать его железными прутьями. Били тихо - претензий не высказывали. Остановились, только когда инженер ненадолго потерял сознание. После чего нападавшие скрылись. Соседи практически сразу вызвали полицию, а пострадавшего на скорой отвезли в больницу. Там его осмотрели и оказали первую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

- Возбуждено уголовное дело за "нанесение легкого вреда здоровью". Проводятся оперативные действия и следственные мероприятия, - прокомментировали «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по региону.

По мнению коллег, причиной нападения вполне могла стать профессиональная деятельность пострадавшего. Еще недавно инженер отвечал за качество приемки металлолома и лишь месяц назад перешел в другое подразделение.

- Не исключено, что он пострадал из-за своей принципиальной позиции, не желая принимать участие в сомнительных схемах, - отмечают в пресс-службе металлургического предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU