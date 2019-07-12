2019-07-12T15:27:17+03:00
Происшествия

Под Астраханью нетрезвый водитель убил в аварии друга

«Девятка» врезалась в припаркованный у обочины грузовик
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Очередная авария произошла на трассе по вине нетрезвого водителя. И вновь со смертельным исходом. На этот раз 38-летний водитель убил своего-друга одногодку.

Произошло это на 45-м километре трассы Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала» примерно в четыре утра 12 июля. Водитель на «девятке» мчался по трассе, и как получилось, что он не заметил припаркованный у обочины «МАН» с прицепом, не ясно. Но он буквально врезался в него на полном ходу.

Основной удар пришелся на пассажирское сидение, где находился 38-летний астраханец. От полученных травм от скончался почти мгновенно. сам же виновник ДТП выжил. Его сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки увезли в больницу.

- У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, а в салоне легковушки сотрудники ГИБДД обнаружили бутылки из-под спиртных напитков, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этой аварии. По факту смертельного ДТП следователи ОМВД России по Икрянинскому району Астраханской области проводят процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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