Не заметила язву: суд наказал врача, по вине которого умер пожилой волгоградец

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-12T15:00:53+03:00

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К сожалению, в последние годы историй о том, как по вине врачей скончался человек, все больше. Причем речь идет не о голосновных обвинениях убитых горем родственников, а о доказанных фактах. Вот еще одна такая печальная история закончилась в Волгоградской области уголовным делом. На скамье подсудимых оказалась бывшая заместитель главврача по медицинской части Даниловской райбольницы. Сегодня, 12 июля, суд признал ее виновной в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Это по вине медика в конце августа 2017-го умер 71-летний мужчина. Его привезли в больницу на «скорой» с температурой и болями. Дежурившая в тот день заместитель главврача осмотрела пенсионера, поставила ему предварительный диагноз и отправила в терапевтическое отделение. Три дня дедушка провел там, но от лечения лучше не становилось. Причем, все симптомы указывали на то, что ему срочно требуется консультация хирурга. Но к специалисту его так и не довезли.

- Кроме того, медик назначила ему обследование, которое также не провели. А мужчине становилось все хуже. К 23-му августа он впал в кому, и умер. Как установили впоследствии врачи судебно-медицинской экспертизы, скончался мужчина от хронического заболевания – язвы. И именно из-за того, что ему вовремя не поставили диагноз и не назначили правильное лечение, - рассказывают в ведомстве.

Суд приговорил врача к наказанию в виде двух лет ограничения свободы. Кроме того, ее лишили права заниматься врачебной и иной медицинской деятельностью сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU