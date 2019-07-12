Ради футбола электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-12T14:28:35+03:00

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Уже завтра, 13 июля, на «Волгоград Арене» пройдет первый домашний матч «Ротора» в сезоне 2019/2020 Олимп-Первенства ФНЛ. Сине-голубые будут принимать у себя команду из Иваново ФК «Текстильщик». Волгоградцы, соскучившиеся по футболу, готовятся заполнить все трибуны стадиона. А значит, общественному транспорту придется нелегко, чтобы доставить и увести с матча болельщиков. На помощь придут городские электрички. как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 13 июля электрички, курсирующие по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка, будут делать дополнительную остановку на Мамаевом кургане.

В частности:

- электричка № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт (отправление со станции Шпалопропитка в 17,50, прибудет на Мамаев Курган в 18.48. Прибытие в Аэропорт - в 19.15).

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка (отправление с поселка Аэропорт в 20.55. С Мамаева Кургана она отъезжает в 21.20. Прибытие на станцию Шпалопропитка в 22.18).

Кроме того, частично изменяется маршрут следования пригородного поезда № 6318, который в этот день будет курсировать по направлению Шпалопропитка – Краснооктябрьская (отправление со станции Шпалопропитка в 17.36, прибытие на Мамаев Курган в 18.34. Прибытие на конечную станцию Краснооктябрьская в 18.40).

ИСТОЧНИК KP.RU