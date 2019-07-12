2019-07-12T14:09:20+03:00
Происшествия

В Волгограде на Мамаевом кургане нашли авиабомбу

Снаряд пролежал на южном склоне со времен войны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Авиабомба пролежала на южном склоне 76 лет.Авиабомба пролежала на южном склоне 76 лет.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Мамаев курган в Волгограде хранит в себе много боли и печальных сюрпризов. 76 лет прошло во времен, когда здесь шли кровопролитные бои с фашистами, но до сих пор здесь находят останки бойцов и неразорвавшиеся снаряды. Буквально сегодня, 12 июля, на южном склоне мамаева кургана обнаружили ржавую авиабомбу, пролежавшую в земле десятки лет.

Как установили специалисты пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России, которые прибыли в Волгоград для обезвреживания снаряда, пугающая находка - ни что иное, как авиационная бомба весом 25 килограммов.

- Пиротехники вывезли авиабомбу в безопасное место в сопровождении экстренных служб, где успешно её обезвредил путём подрыва, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

К слову, с начала этого года на территории Волгоградской области уже нашли и разминировали более четырехсот боеприпасов времен ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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