В Астраханской области на пожаре погибли два брата и друг

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-12T13:44:11+03:00

Третий брат выжил, за его жизнь борются медики

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ЧП случилось ночью 12 июля в Харабалинского района Астраханской области: в огне погибли трое мужчин. Еще одного успели спасти, но его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

Сообщение о том, что горит жилой дом в селе Тамбовка, поступило диспетчеру примерно в час ночи. Когда спасатели прибыли на место ЧП огнем уже была охвачена стена и кровля дома. Соседи рассказали, что внутри могут находиться люди. Но, когда спасатели смогли попасть в дом, мужчины были уже мертвы.

- На месте пожара обнаружили тела троих мужчин - 44, 46 и 68 лет. Двое из них - родные братья. Еще один из братьев погибших доставлен в медицинское учреждение, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

По факту гибели людей следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. Но уже известно, что мужчины накануне распивали спиртные напитки. По предварительным данным ГУ МЧС по Астраханской области, причиной пожара стал непотушенный окурок.

ИСТОЧНИК KP.RU