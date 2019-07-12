В Волгограде завели уголовное дело за вылитые на почву химикаты

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-12T12:49:44+03:00

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Уже не в первый раз в Волгограде фиксируют факты злостного уничтожения природы: когда в овраги вывозят машинами канистры с ядовитыми химикатами, или сливают пестициды. Но то, что увидели сотрудники прокуратуры на пустыре у поселка Заречный Тракторозаводского района Волгограда, поражает своим безрассудством. Кто-то слил на землю тонны химии. В результате отравили более гектара земли.

- По результатам аналитического контроля химического состава почвы по отобранным образцам установлено превышение в десятки раз концентрации загрязняющих веществ (хром, хлорид-ион, сульфат-ион). В результате почве как объекту охраны окружающей среды, животному и растительному миру причинен ущерб сумму более 23 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело по статье «порча земли».

- Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Тракторозаводского района Волгограда на контроль, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU