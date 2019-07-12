16-летняя волгоградка выиграла дорогой «Гелендваген» у Ксении Бородиной

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-12T12:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летней девушке из Волгограда по имени Катя вдруг на голову «свалилась» элитная иномарка Mercedes G-Class. Этот «Гелендваген» - автомобиль премиум-класса - подарила волгоградке известная в России телеведущая Ксения Бородина. Точнее наша землячка выиграла его у ведущей.

Месяц назад Бородина прикупила себе новый «Гелик», а предыдущий решила разыграть среди своих подписчиков. При этом от людей требовалось лишь подписаться на конкурс. И вот методом случайного выбора в победителях оказалась волгоградка.

Девушка так опешила, когда ей сообщили эту новость в прямом эфире в Инстаграме, что не смогла даже улыбнуться. За что на нее вылилось просто огромное количество злобных комментариев от завистников. Такого негатива не ожидала даже Бородина. Ведущей пришлось удалить пост в соцсети и записать видеообращение к подписчикам, где она в сердцах осуждает тех, кто «брызжет ненавистью» от того, что не стал победителем и набросился на бедную девушку из Волгограда.

Через время Катя все-таки написала с Инстаграме.

- Всем спасибо за поздравления! Извините, что так отреагировала без эмоций - я просто нахожусь в шоковом состоянии, до сих пор не могу поверить, - отписалась позже победительница.

Но от «гелика» девушка отказалась. Она просто решила взять приз деньгами.

- Я отдам эти деньги маме, чтобы она погасила все свои кредиты, - пояснила свое решение юная счастливица.

ИСТОЧНИК KP.RU