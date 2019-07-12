Волгоградские гаишники помогли беременной москвичке, застрявшей ночью на трассе

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-12T11:35:24+03:00

Москвичка направила благодарственное старшему лейтенанту полиции Евгению Козину и лейтенанту полиции Юрию Зимнухову за бескорыстие, чуткость и помощь в дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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32-летняя жительница Московской области приехала в Волгоградскую к родственникам, погостить, а заодно и радостную новость сообщить - что она ждет ребенка. Побыв в наших краях несколько дней, 10 июля она отправилась обратно домой. Вот только далеко не уехала.

- На трассе в Дубовском районе ее «Тойота» вдруг остановилась. Нет, не сломалась, к счастью. Все оказалось гораздо банальнее - в машине закончился бензин. А на часах было уже около полуночи, - рассказывают историю в ГУ МВД по региону.

Женщина надеялась, что ей поможет какой-нибудь водитель, но она напрасно прождала полчаса на трассе в ожидании попутной машины. На дороге будто все вымерли.

Тогда москвичка позвонила в полицию. Автоледи рассказала грустную историю, которая с ней приключилась. Обещали помочь. И каково было ее удивление, когда уже через несколько минут наряд ДПС приехал к ней с канистрой полной бензина. Гаишники не просто заправили иномарку, но еще и взяли у беременной женщины номер телефона, чтобы убедиться, что она благополучно добралась домой.

Уже из дома москвичка отослала в адрес волгоградского ГУ МВД письмо, в котором выражает искреннюю благодарность сотрудникам Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области: старшему лейтенанту полиции Евгению Козину и лейтенанту полиции Юрию Зимнухову за бескорыстие и чуткость к обратившемуся за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU