В Волгограде пенсионер чуть не зарубил топором невестку

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-12T11:16:47+03:00

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Страшно, когда живешь в одной квартире с алкоголиками, никогда не знаешь, чем для тебя закончится их очередная пьянка. Вот, для 42-летней волгоградки это едва не закончилось убийством: на нее набросились с топором.

Чудом сбежавшая от буйного соседа женщина, пришла в полицию. Там она рассказала, что в одной комнате квартиры живет она с семьей, а в другой - свекровь со своим братом. И пьют эти родственники почти беспробудно. 8 июля они как обычно выпивали, а женщина занималась домашними делами, когда свекровь пристала к ней с замечаниями. Волгоградка отмалчивалась, но свекровь не унималась и стала кричать. На крики выбежал из комнаты ее 65-летний брат и стал распылять слезоточивый газ из баллончика и размахивать топором, угрожая зарубить непослушную невестку. Женщина успела спастись от гневного мужчины на кухне, заперев за собой дверь.

- Полиция уже задержала родственника потерпевшей. У него изъяли топор и баллончик с газом. Мужчина пояснил, что был сильно пьян и не контролировал свой гнев, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но от уголовной ответственности его такое оправдание не спасет. На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». И грозит ему теперь до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU