2019-07-12T10:20:28+03:00
Происшествия

За сутки мошенники украли с банковских карт волгоградцев еще полмиллиона рублей

К списку пострадавших от рук аферистов добавились еще девять земляков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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В последние месяцы мошенничество со списанием денег с банковских карт людей переросло в какую-то эпидемию. Ежедневно на удочку аферистов попадаются десятки волгоградцев. Так, за минувшие сутки 11 июля, в этот список пострадавших попали еще девять человек, у которых мошенники списали с карт почти полмиллиона рублей.

Действуют аферисты по одной и той же схеме: звонят человеку, представляются сотрудником служб безопасности банка и сообщают о «подозрительных» операциях по карте клиента. Затем предлагают установить дополнительную защиту от несанкционированного списания, для этого просят сообщить номер карты и код доступа.

- Звонки и смс поступают с городских телефонов, преимущественно зарегистрированных на территории Московского региона, - говорят в ГУ МВД по Волгоградской области.

За минувшие сутки в числе пострадавших оказались 61-летняя и у 55-летняя пенсионерки из Кировского района, у которых списали с карт 205 и 130 тысяч рублей. У 58-летнего жителя Красноармейского района – 169 тысяч рублей, у двух жителей Волжского - 3 и 21 тысячу рублей.

- Подобные заявления потерпевших зарегистрированы также в Новоаннинском, Дзержинском и Центральном района Волгограда, - сообщают «КП-Волгоград» в ведомстве.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой «банковских» мошенников:

- Никогда не передавайте конфиденциальную информацию о карте третьим лицам.

- Получив сообщение о блокировке – воспользуйтесь ближайшим банкоматом, чтобы проверить работоспособность карты.

- Позвоните в банк, номер которого нанесен на поверхность карты, и сообщите о получении подозрительного звонка или сообщения.

Помните, что настоящие сотрудники банка располагают подробной информацией о вашей карте и счете и получение от вас такой информации им не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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