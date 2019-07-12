В Волгограде открыли первый в России центр оказания амбулаторной онкопомощи

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-12T09:53:22+03:00

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Пока наша область входит в число регионов с высокими показателями смертности от онкозаболеваний. Несмотря на то, что у нас есть областной онкоцентр, обращаются туда как правило на таких сроках, когда многим уже не помочь. Поэтому в последние годы областные власти и медики всерьез озаботились ранней диагностикой рака. Первый из 14 планируемых центров амбулаторной онкологической помощи уже заработал в областной больнице №1.

ЦАОП представляет собой поликлинику, под которую отвели целый этаж. Врачи работают в две смены, чтобы успеть принять всех и уложиться со всеми обследованиями в две недели.

- В центре посетители смогут пройти дополнительное обследование — сделать рентген, маммографию, флюорографию, УЗИ, компьютерную томографию и магниторезонансную терапию, - уточнили в администрации области. На консультацию к специалистам сюда будут отправлять жителей Волгограда, Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов.

Именно направлять – просто так «для успокоения» сюда приезжать не нужно. Сначала надо сходить в поликлинику по месту жительства. И если там заподозрят новообразование, пациента направят в ЦАОП для дополнительных обследований. Напомним, с этой же целью – раннего выявления онкологии – всех участковых врачей в нашей области отправляют на курсы онконастороженности. Медиков учат распознавать предопухолевые состояния.

В пятницу, 12 июля новый центр, который уже успел принять 250 пациентов, посетил губернатор Андрей Бочаров.

— Обращаясь сюда, человек может быть уверен, что пройдет здесь полное обследование, получит консультацию и направление на следующий уровень оказания помощи, - заверил глава области. - Здесь сосредоточено самое современное оборудование, специалисты прошли дополнительное обучение. Даже если заболевание не будет выявлено, за пациентом продолжат наблюдать и через какое-то время снова пригласят на обследование.

Все 14 центров амбулаторной онкопомощи заработают в ближайшие три года. Их откроют на базе самых оснащенных поликлиник области.

ИСТОЧНИК KP.RU