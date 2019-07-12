2019-07-12T09:25:27+03:00
Происшествия

Два волгоградца оказались в больнице после поездок на автобусах

Травмы после падения в салоне получили мужчина и бабушка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Раньше волгоградцы жаловались на резких маршрутчиков, которые ездят, как шумахеры. Когда старые «Газели» заменили на автобусы, власти уверяли, что поездки станут безопасными и комфортными. Но, похоже, водители на этих автобусах остались те же, и ездят так, что пассажиры буквально летают на салону. Только за минувшие сутки травмы в автобусах получили сразу два человека. Оба теперь в больнице.

Утром 12 июля в больницу привезли 52-летнего мужчину из Центрального района. Травмы он получил при падении в автобусе «Волгабас».

- Автобус поворачивал на улицу Рокоссовского и вдруг резко затормозил, от чего мужчина в салоне не удержался и упал, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером того же дня с травмами от падения в автобусе в больницу привезли 71-летнюю женщину. На этот раз ДТП произошло в Волжском.

- Примерно в 16.10 55-летний водитель автобуса «Волжанин» двигаясь по улице Ленина в сторону улицы Логинова, при резком торможении допустил падение пожилой пассажирки. Женщину с места ДТП госпитализировали, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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