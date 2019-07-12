В Волжском «Волга» протаранила грузовик: водитель погиб, двое в больнице

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-12T09:14:17+03:00

От легковушки после удара осталась лишь груда металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Страшная авария произошла ночью 12 июля в Волжском: «Волга» врезалась в грузовик. Да так, что от легковушки осталась лишь груда металла. К сожалению, не обошлось без жертв.

Случилось это примерно в полночь на улице Заволжской. За рулем «Волги» находился 29-летний мужчина, в салоне пара друзей. Молодые люди, видимо, торопились и водитель пошел на рискованный обгон. На беду по встречной полосе в этот момент ехала груженая фура, за рулем которой был 55-летний мужчина.. Водитель легковушки уже не сумел избежать столкновения и на скорости врезался в грузовик практически лоб в лоб.

- От полученных травм водитель «ГАЗ-3110» скончался на месте. 21-летняя девушка и 19-летний парень - пассажиры «Волги» с различными травмами были доставлены в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU