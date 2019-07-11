День рыбака 14 июля 2019 в Астрахани: УмаТурман, салют и фестиваль ухи

11 Июль 23:50 2019-07-11T23:51:57+03:00

Куда сходить 14 июля 2019 в Астрахани на День рыбака [праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха, схема перекрытия дорог]

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В Астрахани День рыбака отметят 14 июля 2019 на набережной Волги. В программе праздничных мероприятий – народные гулянья, конкурсы, игры, традиционный фестиваль ухи. Фишкой этого года станут уха, которую собственноручно приготовит по фирменному рецепту глава региона Игорь Бабушкин, концерт группы УмаТурман и красочный салют. Куда сходить на День рыбака 14 июля 2019 в Астрахани, конечно же, на набережную к Петровскому фонтану. Учтите, дороги рядом перекроют.

В День рыбака 2019 на набережной Астрахани развернется «Город мастеров», где можно будет прикупить сувениры. Здесь же будут проходить мастер-классы. В 17.30 начнется фестиваль ухи. Готовить угощение в больших котлах с музыкой и танцами будут шесть районов области и врио губернатора. А в 19.20 каждый желающий сможет бесплатно продегустировать уху из любого котла.

В 19.00 14 июля 2019 на набережной Астрахани начнется гала-концерт. Хедлайнеры Дня рыбака братья Кристовские и группа Uma2rman выйдут на сцену в финале. Их выступление начнется в 20.45. И завершит день салют - небо над Волгой украсит красочный фейерверк.

Из-за праздника в День рыбака 14 июля 2019 в Астрахани перекроют дороги. С 11.00 до 23.00 будет перекрыто движение на улицах Красная Набережная (от Фиолетова до дома №1), Горького в границах от улицы Свердлова до переулка Бульварного, проезд от Адмиралтейской до Кремлевской. Здесь также нельзя будет сделать остановку и припарковать машину 14 июля с 6.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU